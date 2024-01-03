تقديرات إسرائيلية بشأن رد حماس على اغتيال العاروري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس سترد على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس انطلاقا من لبنان.
وأضافت هذه الهيئة الرسمية أن رد حماس المحتمل من لبنان قد يستغرق بعض الوقت.
وتابعت أن تعليمات صدرت للشرطة الإسرائيلية بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات داخل إسرائيل، مشيرة إلى استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي).
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