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تقديرات إسرائيلية بشأن رد حماس على اغتيال العاروري

1/3/2024 5:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حركة حماس سترد على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس انطلاقا من لبنان.


وأضافت هذه الهيئة الرسمية أن رد حماس المحتمل من لبنان قد يستغرق بعض الوقت.


وتابعت أن تعليمات صدرت للشرطة الإسرائيلية بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات داخل إسرائيل، مشيرة إلى استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي).

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