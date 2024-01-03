السعودية توصي هذه الفئات بتلقي لقاح كورونا المطور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاماً وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن 1" في المملكة العربية السعودية .وأشارت الصحة العامة السعودية في بيان لها مساء يوم الثلاثاء إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاماً فما فوق، والممارسين الصحيين الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاما و50 عاماً، بالإضافة إلى الحوامل.



وأتاحت الصحة العامة السعودية الحصول على لقاح كورونا المطور من خلال حجز موعد من تطبيق "صحتي" لعيادات التطعيمات التنفسية.



وكانت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، أعلنت في 20 ديسمبر (كانون الأول)، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.



وأكدت عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبةً الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

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