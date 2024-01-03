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ايران: عمليات الاغتيال الإسرائيلية تهديد للسلام وأمن الدول

1/3/2024 5:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت إيران، اليوم الأربعاء، أن "اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عملية إرهابية تثبت أن النظام الصهيوني لم يحقق أي أهداف له بعد أسابيع من جرائم الحرب في غزة".


وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأنشطة الإرهابية للنظام الصهيوني في بلدان أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام وإنذارا خطيرا لأمن بلدان المنطقة"، مشيرا إلى أن "النظام الصهيوني، على الرغم من الدعم الأمريكي المباشر، لم يحقق أيا من أهدافه".


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