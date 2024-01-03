ايران: عمليات الاغتيال الإسرائيلية تهديد للسلام وأمن الدول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت إيران، اليوم الأربعاء، أن "اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عملية إرهابية تثبت أن النظام الصهيوني لم يحقق أي أهداف له بعد أسابيع من جرائم الحرب في غزة".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأنشطة الإرهابية للنظام الصهيوني في بلدان أخرى تشكل تهديدا حقيقيا للسلام وإنذارا خطيرا لأمن بلدان المنطقة"، مشيرا إلى أن "النظام الصهيوني، على الرغم من الدعم الأمريكي المباشر، لم يحقق أيا من أهدافه".
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