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قوات الاحتلال تعتقل جريحا من بدو شمال غرب القدس

1/3/2024 5:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا جريحا، من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب المصاب فارس الخضور، بعد ان داهمت منزله.


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