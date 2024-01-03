قوات الاحتلال تعتقل جريحا من بدو شمال غرب القدس
التاريخ
1/3/2024 5:15:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا جريحا، من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب المصاب فارس الخضور، بعد ان داهمت منزله.
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