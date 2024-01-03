زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الأرجنتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات ضربت في الأرجنتين.
وقبل دقائق قليلة تبعت الهزة الأرضية الأولى واحدة أخرى بشدة أخف وحدثت في منطقة سان خوان وبلغت 3 درجات، بحسب بيانات المركز الأورومتوسطي أيضا، وتحديدا على مسافة 176 كيلومتر إلى الشمال من ميندوزا.
وحتى اللحظة لم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو عن حجم الأضرار التي قد يخلفها الزلزال.
RT
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