زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الأرجنتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات ضربت في الأرجنتين.

وقبل دقائق قليلة تبعت الهزة الأرضية الأولى واحدة أخرى بشدة أخف وحدثت في منطقة سان خوان وبلغت 3 درجات، بحسب بيانات المركز الأورومتوسطي أيضا، وتحديدا على مسافة 176 كيلومتر إلى الشمال من ميندوزا.



وحتى اللحظة لم ترد أية أنباء عن سقوط ضحايا أو عن حجم الأضرار التي قد يخلفها الزلزال.

RT