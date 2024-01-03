شقيقتان تلقيان بأنفسهما من شرفة منزلهما في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتابت لحظات ذهول وذعر أهالي حي الكوثر بمحافظة سوهاج بصعيد مصر مساء يوم الثلاثاء بعد مشاهدتهم قيام شقيقتين بإلقاء أنفسهما من شرفة شقتهما بالدور التاسع، الواحدة تلوى الأخرى في منظر بشع.

وسقطتا جثتين هامدتين على الأرض، بعد إصابتهما بكسور في جميع أنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى كجثث هامدة.



وبتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان والجيران، تبين أن الفتاتين "مي ح" 34 عاماً، لديهما أمراض نفسية منذ سنوات، وتخضعان للعلاج النفسي، مما أدى إلى عدم زواجهن، وإصابتهما بأمراض نفسية خطيرة.

لبنان 24

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