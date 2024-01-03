مطلوب سائقين .. وظائف حكومية شاغرة

مطلوب سائقين .. وظائف حكومية شاغرة
التاريخ
1/3/2024 5:15:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت بلدية فحيص بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية عن توفر فرص عمل في الفئة الثالثة، حيث اعلنت عن حاجتها لشغل أربع وظائف لسائقين.
على أن يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق للسابع من كانون الثاني الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق للحادي عشر من كانون الثاني، وفقًا للشروط التالية:
MENAFN03012024000208011052ID1107679845
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.