مدعوون لإشغال وظائف حكومية - أسماء

مدعوون لإشغال وظائف حكومية - أسماء
التاريخ
1/3/2024 5:15:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا ديوان الخدمة المدنية التالية اسماؤهم لاستكمال اجراءات التعيين لغايات التوظيف في وزارة الزراعة ودائرة الاحوال المدنية .
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