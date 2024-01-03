جامعة تركية تقدم منحا دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه - رابط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10 منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في جامعة Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.
تشمل المنحة الدراسية:
. تغطية الرسوم الجامعية
. راتب شهري (حسب أداء الطالب)
. سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام)
. تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية
. تدريب ميداني دولي
. تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين
سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.
شروط الحصول على المنحة:
. أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0).
. إجادة اللغة الإنجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان (TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).
لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: .
آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: .
لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected] .
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.
MENAFN03012024000208011052ID1107679842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.