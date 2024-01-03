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جامعة تركية تقدم منحا دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه - رابط

1/3/2024 5:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر 10 منح دراسية للطلبة الأردنيين في برنامج الدكتوراه في تخصص (Electrical-Electronic Engineering & Cyber Systems) في جامعة Istanbul Medipol University والتي تتبع لكلية الهندسة والعلوم الطبيعية.


تشمل المنحة الدراسية:


. تغطية الرسوم الجامعية
. راتب شهري (حسب أداء الطالب)
. سكن مجاني (غرفة لكل طالب شامل الطعام)
. تأمين أجهزة حاسوب ومكاتب. وخدمات نشر مجانية
. تدريب ميداني دولي
. تسهيلات عديدة أمام الطلبة المقبولين


سيتم قبول الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر شباط/2024، علماً بأن فترة تقديم الطلبات تنتهي بتاريخ 12-1-2024.


شروط الحصول على المنحة:


. أن يكون الطالب من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الالكترونيات والاتصالات أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية أو هندسة الإلكترونيات) أو التخصصات ذات الصلة بمعدل تراكمي لا يقل عن(3.0/4.0).


. إجادة اللغة الإنجليزية، على أن يقوم الطالب بتقديم شهادة بامتحان (TOEFL(IBT) بعلامة لا تقل عن (72).


لمزيد من المعلومات يمكن للطلبة زيارة الموقع الالكتروني للجامعة: .


آلية التقديم: يقوم الطالب بتعبئة الطلب وتحميل الوثائق المطلوبة من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: .


لمزيد من الاستفسارات بإمكان الطلبة التواصل من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected] .


يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية السارية.

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