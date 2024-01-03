وزارة الصحة تطلق وحدة صوت متلقي الخدمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة رسميا، اليوم الأربعاء، وحدة مخصصة لسماع صوت متلقي الخدمة من خلال الخط الساخن للوزارة على الرقم 065004545 المخصص لتلقي الشكاوى والملاحظات.



وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن تأسيس الوحدة يأتي ضمن منظومة تحديث القطاع العام، التي من أهم أهدافها تقديم خدمات حكومية محورها المواطن؛ ولتحقيق هذا الهدف لا بدّ من قياس مستوى الخدمات وسماع صوت المواطن، وبالتالي تقديم مستوى خدمات صحية يرقى لطموحات المواطنين والمراجعين، وفي جميع إدارات ومديريات ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية المنتشرة في محافظات المملكة.



وأضاف الهواري أنّ وحدة صوت متلقي الخدمة ستكون الجهة المرجعية المسؤولة عن استقبال الملاحظات والشكاوى على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة ومتابعة حلها ومعالجتها، مؤكدا أنّ تأسيس الوحدة يعد إنجازا ضمن العديد من الإنجازات التي سيتم تحقيقها والإعلان عنها خلال العام الحالي.



وبين أنّ هذه الوحدة هي نافذة إضافية لسماع صوت المواطن وشكواه على الخدمات الصحية، لافتا إلى أنّ وجودها لن يلغي بأي حال من الأحوال دور المستشفيات والمراكز الصحية في استقبال الشكاوى والملاحظات من المواطن مباشرة والتفاعل معه وإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تواجهه.



وأوضح انه تم تأكيد الإدارات والمديريات والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع أماكن تقديم الخدمة التابعة للوزارة بضرورة إيلاء الأهمية القصوى لملاحظات متلقي الخدمة بشأن الخدمات المقدمة والتعامل إيجابيا مع هذه الملاحظات وحل المشكلات بأسرع وقت.



ودعا الهواري متلقي الخدمة لإيصال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عن الخدمة الصحية للإدارة المناوبة في المنشأة الصحية، وفي حال عدم الاستجابة الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة على الرقم 065004545 لتسجيل الشكوى، حيث ستقوم على الفور وحدة صوت متلقي الخدمة بتقييم الشكوى وتحديد الوقت الزمني المعياري لمتابعة حلها.



وبيّن مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور سعد العامور أنّه تم إنشاء وحدة صوت متلقي الخدمة ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور في الوزارة لتحقيق التميز في مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة ومعالجة مشاكلهم والاستفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم لتحسين أداء الخدمات المقدمة والمشاركة في رفع كفاءة العاملين في الوزارة للوصول لأعلى مستوى من الرضا عن الخدمة المقدمة.



وبين أنّ تحقيق ذلك سيتم من خلال الإشراف المباشر على استلام الشكاوى والاقتراحات والثناء والاستفسارات من قبل متلقي الخدمة عبر قنوات الاتصال المتاحة والعمل على دراستها ومعالجتها بالتعاون مع جميع المديريات والأقسام في الوزارة بالطرق والآليات الصحيحة، وذلك للعمل على التقليل والحد من الشكاوى، والترحيب بأي من الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى رضا متلقي الخدمة.



وعرض العامور مخرجات عمل وحدة صوت متلقي الخدمة التي ستعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة ورفع مستواها، مبينا أن الشكاوى تعد بمثابة فرصة للتحسين وأداة للرقابة.



وأوضح أنّ الوحدة ستقوم برفع تقارير شهرية للوزير عن الشكاوى ومدى استجابة المستشفيات والمديريات والمراكز الصحية لحلها، وسيتم الاستفادة من هذه التقارير في عملية تقييم الأداء.



وحضر فعالية الإطلاق الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومديرو الإدارات في الوزارة وممثلون عن شركتي زين وانفوبيب المنفذتين لمنصة وحدة صوت متلقي الخدمة.