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شركة شحن عالمية تعلن تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء الصالح

1/3/2024 5:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية، أن الشركة ستواصل تحويل سفنها بعيدا عن قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لأسباب أمنية.
وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة حاويات في العالم: "إننا نراقب الوضع عن كثب يوما بعد يوم، لكننا سنواصل إعادة توجيه سفننا حتى 9 يناير".


وذكر أن "الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل إعادة توجيه السفن أم لا"، في إشارة إلى نتائج اجتماع لجنة الأزمات التابعة لها.

RT

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