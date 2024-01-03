شركة شحن عالمية تعلن تحويل مسار سفنها لرأس الرجاء الصالح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية، أن الشركة ستواصل تحويل سفنها بعيدا عن قناة السويس وحول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لأسباب أمنية.
وقال المتحدث باسم خامس أكبر شركة حاويات في العالم: "إننا نراقب الوضع عن كثب يوما بعد يوم، لكننا سنواصل إعادة توجيه سفننا حتى 9 يناير".
وذكر أن "الشركة ستقرر في ذلك اليوم ما إذا كانت ستواصل إعادة توجيه السفن أم لا"، في إشارة إلى نتائج اجتماع لجنة الأزمات التابعة لها.
RT
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