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شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

1/3/2024 4:32:38 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 03 يناير 2024 إلى الإثنين 08 يناير 2024، حيث

يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية وتفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل، كما يلى:



- الأربعاء 03 يناير 2024:



شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.



طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء .



أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.



- الخميس 04 يناير 2024:



شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.




أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا.



نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- الجمعة 05 يناير 2024:




شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



- من السبت 06 يناير إلى الاثنين 08 يناير 2024:



شبورة مالية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.




















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