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تخصيص أول عربة بالقطار الكهربائى الخفيف للسيدات.. اعرف التفاصيل

1/3/2024 4:32:38 AM
(MENAFN- Youm7) خصصت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT - قطار العاصمة الإدارية - العربة الأولى بمقدمة القطار للسيدات فقط، وذلك لتوفير سبل الراحة لركاب القطار خلال الرحلة.



وتم تخصص العربة الأولى من القطار في اتجاه محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة للسيدات، بينما تخصص العربة السادسة للسيدات في الرحلات المتجهة إلى محطة عدلي منصور.



ويبدأ مسار القطار الكهربائي الخفي ، من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية موازى لطريق (القاهرة -الإسماعيلية) الصحراوى، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية بطول 105 كم وعدد 19 محط .



ويحقق مشروع القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلى منصور المركزية، ويخدم المدن الجديدة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس.



كما يحقق القطار الكهربائي الخفيف خدمة تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.



وفى السياق يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة



- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا



- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45




أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي



- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا



- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء



ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور



وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور



وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور



الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.


















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