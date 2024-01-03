السعودية تسير الطائرة الإغاثية الـ 36 لمساندة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36، مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن تسيير الطائرة يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، وفى إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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