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السعودية تسير الطائرة الإغاثية الـ 36 لمساندة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

1/3/2024 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36، مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم الأربعاء، متجهة إلى مطار العريش الدولى، والتى يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طناً تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، أن تسيير الطائرة يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة، وفى إطار دور المملكة العربية السعودية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.








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