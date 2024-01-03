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يونيفل تدعو لضبط النفس ووقف إطلاق النار على حدود لبنان - إسرائيل

1/3/2024 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) ناشدت متحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "يونيفل"، جميع الأطراف وقف إطلاق النار، داعية أي أطراف لها تأثير أن تحث على ضبط النفس.

جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد القيادى فى حركة حماس صالح العارورى فى عملية اغتيال إسرائيلية بالضاحية الجنوبية فى بيروت، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس بالضاحية الجنوبية فى بيروت.

وقالت متحدثة "يونيفل": نشعر بقلق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على السكان على جانبي الحدود.








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