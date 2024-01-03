يونيفل تدعو لضبط النفس ووقف إطلاق النار على حدود لبنان - إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) ناشدت متحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، "يونيفل"، جميع الأطراف وقف إطلاق النار، داعية أي أطراف لها تأثير أن تحث على ضبط النفس.
جاء ذلك بعد ساعات من استشهاد القيادى فى حركة حماس صالح العارورى فى عملية اغتيال إسرائيلية بالضاحية الجنوبية فى بيروت، بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مكتب تابع لحركة حماس بالضاحية الجنوبية فى بيروت.
وقالت متحدثة "يونيفل": نشعر بقلق إزاء أي احتمال للتصعيد قد يكون له عواقب مدمرة على السكان على جانبي الحدود.
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