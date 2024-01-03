استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة

MENAFN - Youm7) استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الأربعاء، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع شن أحزمة نارية.

وذكرت مصادر طبية، أن ثلاثة أشخاص استشهدوا، وأصيب آخرون؛ جراء استهداف الاحتلال لمنزل في منطقة خربة العدس، شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال لمنزل خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرق المغازي وسط القطاع.



ودمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.



ونفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.



ووصلت جثامين 4 شهيدات إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد تمكن طواقم الهلال الأحمر من دخول مدينة حمد.



وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.



واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.



ولا تزال آلة التدمير الإسرائيلية تمارس عدوانها وحربها على القطاع لليوم الـ89 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى مساء يوم أمس أكثر من 22 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.





