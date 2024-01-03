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إرجاء إعلان نتائج انتخابات البرلمان فى الكونغو الديمقراطية إلى وقت لاحق

1/3/2024 4:32:36 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في الكونغو الديمقراطية، إرجاء إعلان النتائج المؤقتة لانتخابات النواب الوطنيين والمحليين والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى وقت لاحق.
وقالت اللجنة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إن "تجميع الأصوات مستمر وهو قرار لا يفاجئ الحكومة الكونغولية والتي تشير إلى تحديات فنية للمركز الانتخابي.
من جانبه، صرح المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية وزير الإعلام "باتريك مويايا" بأن "هناك عباقرة يعملون في لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة الكونغولية".. معربا عن أمله في إعلان نتائج الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وقال "مويايا" إن عدد المرشحين للانتخابات التشريعية بلغ 25 ألفا و832 مرشحا، فيما يتنافس 44 ألفا و110 مرشحين في انتخابات المقاطعات و31 ألفا و234 مرشحا في الانتخابات البلدية.
وكانت الكونغو الديمقراطية قد نظمت انتخابات رئاسية وبرلمانية في 20 ديسمبر الماضي على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.
يذكر أن مفوضية الانتخابات في الكونغو قد اعلنت النتائج الأولية للانتخابات في وقت سابق والتي تشير إلى فوز الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا. وكانت شهدت منطقة "كيكولا" فى مقاطعة كاتنجا العليا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مظاهرات عنيفة، احتجاجا على إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فليكيس تشيسكيدى بولاية رئاسية ثانية عقب انتخابات 20 ديسمبر 2023 الرئاسية وفقا للنتائج الأولية.








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