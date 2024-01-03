الأمم المتحدة تحذر من مخاطر توسع حرب إسرائيل فى غزة عقب تفجير ضاحية بيروت

MENAFN - Youm7) حذرت فلورنسيا سوتو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، من مخاطر امتداد العدوان الإسرائيلى على غزة إلى المنطقة الأوسع، مؤكدة أن التطورات الأخيرة فى بيروت مقلقة للغاية وتسلط الضوء على تحذير الأمين العام أنطونيو جوتيريش، من مخاطر توسع الصراع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت سوتو، إن الأمم المتحدة ليست لديها التفاصيل بشأن استهداف مسيرة إسرائيلية لمبنى في ضاحية بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من حركة حماس، بينهم القائد صلاح العاروري، وجددت التأكيد على الدعوة التي وجهها الأمين العام من قبل لجميع الأطراف بشأن ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ "خطوات عاجلة لتهدئة التوترات في المنطقة".

وأكدت أن الأمين العام كان واضحاً جداً في أن هذا القتال المستمر من جانب إسرائيل ينطوي على خطر حدوث خطأ كبير في التقدير من قبل جهات فاعلة متعددة، وناشدت مجددا جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمنع تصعيد الوضع.



