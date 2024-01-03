وزارة الصحة: فيروس الورم الحليمى يسبب 95% من حالات سرطان عنق الرحم

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر ضرورى للكشف عن فيروس الورق الحليمى البشرى في عنق الرحم واذا تركت دون علاج تسبب 95% من حالات سرطان عنق الرحم.
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن 3 معلومات مهمة عن سرطان عنق الرحم والتى شملت:
1- يعتبر سرطان عنق الرحم في المرتبة الرابعة للسرطانات الأكثر شيوعا عالميا.
2- يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المتواصلة بفيروس الورم الحليمى البشري.
3- يمكن الشفاء منه اذا تم تشخيصة وعلاجة فى مراحل مبكرة.
وقالت وزارة الصحة والسكان أنها توفر الفحوص الطبية المبكرة للكشف عن الأورام السرطانية بما فيهم سرطان عنق الرحم
أضافت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.
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