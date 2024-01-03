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وزارة الصحة: فيروس الورم الحليمى يسبب 95% من حالات سرطان عنق الرحم

1/3/2024 4:32:32 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة والسكان إن الكشف المبكر ضرورى للكشف عن فيروس الورق الحليمى البشرى في عنق الرحم واذا تركت دون علاج تسبب 95% من حالات سرطان عنق الرحم.
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن 3 معلومات مهمة عن سرطان عنق الرحم والتى شملت:
1- يعتبر سرطان عنق الرحم في المرتبة الرابعة للسرطانات الأكثر شيوعا عالميا.

2- يحدث سرطان عنق الرحم بسبب العدوى المتواصلة بفيروس الورم الحليمى البشري.

3- يمكن الشفاء منه اذا تم تشخيصة وعلاجة فى مراحل مبكرة.
وقالت وزارة الصحة والسكان أنها توفر الفحوص الطبية المبكرة للكشف عن الأورام السرطانية بما فيهم سرطان عنق الرحم

أضافت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.









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