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الصحة: تدريب 90 ألفا و867 من أعضاء المهن الطبية لرفع كفاءتهم بـالخدمات الصحية

1/3/2024 4:32:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 90 ألفاً و867 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 3 آلاف و89 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، في الفترة من يناير وحتى ديسمبر2023، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة
للمرضى.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ 704 برامج تدريبية لـ35 ألفاً و317 من الكوادر الطبية من خلال قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى عقد 37 دورة تدريبية، و5 ورش عمل لتدريب 1365 من الكوادر الطبية وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر.



وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تدريب 13 ألفا و47 متدربا على رأس العمل بمحافظات (الإسكندرية، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقاهرة، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، ومطروح، والمنوفية، والدقهلية، والإسماعيلية، والقليوبية، وبني سويف، والشرقية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والمنيا، ودمياط، وقنا، وبورسعيد، وأسوان، وأسيوط) وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة.



وقالت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إنه تم ترشيح 960 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور 27 مؤتمراً علمياً، لإطلاعهم على التطورات العلمية في مختلف التخصصات الصحية، بالإضافة إلى ترشيح 291 متدرب لحضور دورات البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، والمرأة مفتاح تحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة و التنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة، والبرنامج المتقدم للتحليل الإحصائي، وبرنامج «معاً.. لمستقبل رقمي»، وتنمية المهارات الإدارية لموظفي المكاتب الفنية.







وأشارت «خير الله» إلى تدريب 55 ألفا و550 متدربا من خلال تنفيذ 2835 برنامجاً تدريبياً لقطاعات الرعاية الأساسية والتمريض، والطب العلاجي، والطب الوقائي، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع



ومن جانبها، نوهت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بالوزارة، إلى ترشيح 121 من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية لدراسة الماجستير ودورات تدريبية، بالخارج لتنمية المهارات والقدرات المعرفية والمهنية لهم وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي، والخارجية، مشيرة إلى أنه يتم نشر الاعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وعلى جميع
قطاعات الوزارة، موضحة أن الاختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من قبل وزير الصحة، للدراسة والبت وإجراء المقابلات الشخصية.
















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