خبير: قانون الهيدروجين الأخضر تضع مصر لاعبا بارزا بتصدير الطاقة المتجددة

MENAFN - Youm7) أشاد السفير مصطفى الشربينى الخبير الدولى فى الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسى العلمى للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية وسفير ميثاق المناخ الأوروبى فى مصر، بالموافقة النهائية على قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لدعم مسار مصر نحو خفض الانبعاثات والتنمية المقاومة للمناخ وإيجاد بدائل للطاقة الخضراء ، مشيرا الى انه سيعمل على تسريع انتقال قطاعات الطاقة المصرية وأنشطة إزالة الكربون ، وأيضا تطوير فرص اقتصادية جديدة من خلال إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وتطوير سلسلة التوريد والتدابير لضمان انتقال عادل للطاقة الجديدة والمتجددة .

وقال الشربينى ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم، إن رحلة مصر لتصبح لاعبًا بارزًا في مجال الطاقة المتجددة تعتمد على تنفيذها الناجح لتدخلات السياسة الإستراتيجية، ومن خلال دعم السياسات المناسبة وزيادة الاستثمار، وذلك في اطار التزام الدولة الدستوري بنص المادة 32 بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

وأضاف أن مصر تستهدف زيادة حجم إنتاجها من الهيدروجين الأخضر ليصل إلى 3.2 مليون طن فى 2030 ليرتفع بعدها فى 2040 إلى 9.2 مليون طن ، فيما يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035، كما تستهدف التوسع فى تلك المشروعات، إذ وضعت استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى إدماجها فى استراتيجية الطاقة 2035، وذلك فى إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وتابع الشربينى" جاءت الموافقة النهائية على قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من مجلس النواب أمس لكي تساهم مصر في إنشاء إطار لسوق عالمي قائم على القواعد للحلول القائمة على الهيدروجين ، بما في ذلك معايير السلامة والمعايير البيئية و تخفيض الانبعاثات من الوقود الأحفوري التي تسبب الاحتباس الحراري" .

ونوه الشربينى بانه للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لصناعة الهيدروجين في مصر ورفع مكانتها في هذا القطاع الناشئ، تقوم الحكومة بمتابعة إصلاحات السياسة الاستراتيجية، حيث ستساعد هذه الإصلاحات البلاد على زيادة تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التمويل في مجال البحث والتطوير، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة موارد المياه، واختيار المواقع المناسبة بعناية للبنية التحتية للهيدروجين، وإنشاء عملية اعتماد للهيدروجين الأخضر، وإطلاق برامج تدريب شاملة، والدعوة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الهيدروجينية،حيث يعتبر ذلك هدفا محوريًا في إطلاق الإمكانات الوفيرة لقطاع الهيدروجين في مصر ومساعدته على أن يصبح رائدًا في هذا المجال الناشئ.

وأوضح الشربينى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ ، بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، وأيضا يعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني

كما يأتي قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة.

وأكد الشربينى أن القانون يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال يمكن من الاستفادة بالعديد من خبرات كيانات القطاع الخاص ومواردها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق ، حيث تساعد الشراكات في دفع تطوير البنية التحتية للهيدروجين، والمشاريع، وسلاسل القيمة، ومن الممكن أن تعمل المبادرات التعاونية التي تشمل الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين على تسهيل نقل المعرفة وتقاسم التكنولوجيا وتوسيع السوق لذا قانون حوافز الهيدروجين الأخضر اعاد هيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة بطريقة تحمي المصالح الاقتصادية لمصر، وتضمن التوزيع العادل للمنافع، وتمنع الاعتماد المفرط على الكيانات الأجنبية، كما يتيح إقامة شراكات فعالة وجذب الاستثمارات اللازمة التي لا تعيق نمو صناعة الهيدروجين ويرفع من مكانة مصر في السوق العالمية.

وقال الشربينى إن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر تضمن ، أن تتبنى مصر نهجا شاملا واستباقيا لإدارة ومعالجة ندرة المياه عن طريق حوافز مقدمة لمحطات تحلية المياه التي تستخدمها الشركات في انتاج الهيدروجين الأخضر ، بحيث يمكن لتقنيات تحلية المياه أن تساعد البلاد على استخدام مياه البحر لإنتاج الهيدروجين وتلبية الطلب العام على استهلاك المياه، مما يخفف الضغط على إمدادات المياه العذبة المحدودة، وفي الوقت نفسه، سيؤدي تنفيذ أنظمة معالجة المياه وإعادة التدوير المتقدمة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل النفايات.



وأضاف أنه فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى الاضطلاع بدور رائد في سوق تصدير الهيدروجين الأخضر، سيكون اعتماد شهادة الهيدروجين الأخضر وامتثال البلاد للمعايير المعترف بها دوليًا في غاية الأهمية حيث دخلت آلية تعديل حدود الكربون CBAM للاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ في اول اكتوبر ٢٠٢٣ ، ومن خلال ضمان الشفافية وإمكانية التتبّع والمصداقية في جميع عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ستتمكن مصر من تنمية الثقة في أوساط المشترين الدوليين وبناء ثقة السوق وضمان تميز الهيدروجين الخاص بها على الساحة العالمية، ولن يؤدي استيفاء متطلبات الشهادات والمعايير إلى إعاقة قدرة مصر التنافسية وتقييد وصولها إلى الأسواق الرائدة ، بل أصبحت لديها فرصة أكبر وذلك نظرا لأن مصر بدأت كأول دولة عربية في بناء قدرات الشركات من خلال دور ريادي لوزارة التجارة والصناعة بتأهيل مدققي وخبراء البصمة الكربونية بالمعهد القومي للجودة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى المراقب باتفاقية باريس للتغيرات المناخية، كما يعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا لضرائب الانبعاثات الكربونية من كافة الوزارات المعنية وبرئاسة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير ، أمرا ضروريا للتأكيد على أهمية الاستدامة وضمان الجودة في قطاع الهيدروجين والسلع كثيفة الانبعاثات التي تصدر للاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية .

وأوضح الشربينى أن إنشاء هذه البرامج التدريبية للمعهد القومي للجودة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الانسانى التي قدمت أهم المبادرات التعليمية بالتعاون مع الامم المتحدة باسم مبادرة مدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ يعد أمرًا ضروريًا لإعداد القوى العاملة الماهرة في مجال ضرائب الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون " CBAM " وتنظيم دبلوم مهني للبصمة الكربونية ومنح شهادات متخصّصة تركز على مساعدة مصر كثيرا في المنافسة العالمية في سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حيث ان إضافة رأس المال البشري، و الاستثمارات المالية في البنية التحتية للهيدروجين، بما في ذلك مرافق الإنتاج وأنظمة التخزين وشبكات التوزيع، أساسية لتلبية الطلب المحلي وفرص التصدير الدولية.



وقد منح قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها حافزا استثماريا نقديا يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33% ولا يُجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.





كما منح القانون مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ثمانية حوافز وهي: حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقًا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المُشار إليه، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع، السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية، تمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.



وتمنح شركة المشروع تخفيضًا بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي، منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات، تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.







