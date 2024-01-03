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ضوابط وتعليمات أداء الامتحان الإلكترونى للصفين الأول والثانى الثانوى

1/3/2024 4:32:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المدارس الثانوية ضوابط وتعليمات أداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الامتحان الإلكترونى للفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، وجاءت التعليمات كالتالى:



- الامتحان سيكون فقط من خلال ربط التابلت على شبكة school دون غيرها مع ضرورة قيام الطلاب بإحضار التابلت أيام امتحانات المواد غير المضافة للتأكد من ربط.



School التابلت بشبكة



- ضرورة التأكد من تحديث منصة الامتحانات



SwiftAssess للإصدار 1.8.19



- ضرورة التأكد من تحميل تطبيق



Protect ويكون في حالة Anyconnect



محمي" وظهور رمز المفتاح بجانب التنبيهات.





وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها .



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير الجارى.



وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.






















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