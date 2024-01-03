مسئول أمريكى لواشنطن بوست: الجيش الإسرائيلى وراء اغتيال العارورى

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة واشنطن بوست أن اغتيال صالح العارورى ، القيادى بحركة حماس فى بيروت، أثار شبح امتداد الصراع فى غزة إلى حرب أوسع سعت الأطراف المعنية حتى الآن لتجنبها.

وتم اغتيال العارورى، نائب رئيس المكتب السياسى لحماس فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله. وقال متحدث باسم الحركة اللبنانية لواشنطن بوست إن الهجوم تم بمسيرة مسلحة بثلاثة صواريخ، محمّلا إسرائيل مسئولية الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، إن الجيش الإسرائيلى مسئول عن الضربة التى استهدفت العارورى.

وقالت واشنطن بوست إن إسرائيل لديها سجل فى تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات رفيعة فى الخارج. فقتلت فتحى الشقاقى، مؤسس حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية فى مالطا فى عام 1995 بعملاء إسرائيليين. وفى عام 2008، تعاون السى أى إيه والموساد لاغتيال مدير عمليات حزب الله الدولية، عماد مغنية، فى دمشق.

وقد أشار المسئولون الإسرائيليون فى الأشهر الأخيرة إلى أنهم ينون تنفيذ حملة اغتيالات واسعة ضد قادة حماس المنتشرين فى المنطقة. وفى تسجيلات مسربة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الشهر الماضى، قال رونين بار، رئيس وكالة الأمن الداخلى (الشين بيت) إنهم عازمون على فعل ذلك، مشبها إياها بلحظة ميونيخ الخاصة بها، فى إشارة إلى حملة الاغتيالات الإسرائيلية التى استهدفت الجماعات الفلسطينية التى اعتقدوا أنها شاركت فى اختطاف وقتل 11 رياضيا إسرائيليا فى دورة ألعاب ميونيخ الأوليمبية فى عام 1972.

ووصف المحلل الإسرائيلى ومستشار نتنياهو السابق أفيف بوشنيسكى، اغتيال العارورى بأنه الأكبر من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدا وقوف إسرائيل وراء تلك العملية. وقال إن نتنياهو كان عليه تنفيذ الاغتيال لأن الإطاحة بقادة حماس هو أحد أهدافه الرئيسة فى الحرب، وهذا هو الحد الأدنى الذى يتوقع الناس فى إسرائيل منه تحقيقه.