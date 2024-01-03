رئيس وزراء أستراليا: 12 مواطنا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن 12 استراليا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية التى اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل اليابانى فى مطار هانيدا الدولى بالعاصمة طوكيو.

وأضاف ألبانيز - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن المواطنين الـ12 جميعهم بخير.. وكانت الرحلة قادمة من محافظة "هوكايدو" الواقعة شمالي اليابان.

وأسفر الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء، عن مصرع 5 من أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل اليابانى وإصابة الطيار بإصابات بالغة.. كما تم إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام.

وفى وقت سابق، ألغت شركات الطيران اليابانية اليوم الأربعاء، أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى

مطار هانيدا الدولى

فى العاصمة "طوكيو"، وذلك عقب حادث اصطدام طائرة تابعة لخفر السواحل اليابانى بطائرة ركاب فى المطار.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 50 رحلة داخلية من وإلى هانيدا، كما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 54 رحلة داخلية بالإضافة إلى رحلة دولية واحدة.. إلا أنها أفادت بأنها ستقوم بتوفير 9 رحلات إضافية تربط هانيدا بمدن "سابورو" و"ساجا" و"ناجازاكي" و"ناها".

وأضافت القناة أن الرحلات الأخيرة التي تم إلغاؤها من وإلى هانيدا تشمل 4 رحلات لخطوط سكايمارك الجوية، و7 رحلات لشركة إيردو، ورحلة واحدة لشركة سولاسيد إير.. مشيرة إلى أن شركة "بيتش أفييشن" للطيران قالت إنها تعتزم تشغيل 6 رحلات دولية تربط بين هانيدا وتايوان.

وأشارت القناة إلى أن شركات الطيران أوضحت أن جداولها قد تتغير وتنصح الركاب بالبقاء على اطلاع بالتطورات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان أنها ستقدم خدمات قطارات سريعة إضافية اليوم عقب إلغاء الرحلات الداخلية.. وقد حددت 4 رحلات إضافية للقطار السريع من طوكيو إلى محطة شين أوساكا.



