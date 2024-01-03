رئيس وزراء أستراليا: 12 مواطنا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن 12 استراليا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية التى اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل اليابانى فى مطار هانيدا الدولى بالعاصمة طوكيو.
وأضاف ألبانيز - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن المواطنين الـ12 جميعهم بخير.. وكانت الرحلة قادمة من محافظة "هوكايدو" الواقعة شمالي اليابان.
وأسفر الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء، عن مصرع 5 من أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل اليابانى وإصابة الطيار بإصابات بالغة.. كما تم إجلاء كافة الأفراد من طائرة الركاب والبالغ عددهم 367 راكبا و12 فرد طاقم بسلام.
وفى وقت سابق، ألغت شركات الطيران اليابانية اليوم الأربعاء، أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى
مطار هانيدا الدولى
فى العاصمة "طوكيو"، وذلك عقب حادث اصطدام طائرة تابعة لخفر السواحل اليابانى بطائرة ركاب فى المطار.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 50 رحلة داخلية من وإلى هانيدا، كما ألغت خطوط أول نيبون الجوية 54 رحلة داخلية بالإضافة إلى رحلة دولية واحدة.. إلا أنها أفادت بأنها ستقوم بتوفير 9 رحلات إضافية تربط هانيدا بمدن "سابورو" و"ساجا" و"ناجازاكي" و"ناها".
وأضافت القناة أن الرحلات الأخيرة التي تم إلغاؤها من وإلى هانيدا تشمل 4 رحلات لخطوط سكايمارك الجوية، و7 رحلات لشركة إيردو، ورحلة واحدة لشركة سولاسيد إير.. مشيرة إلى أن شركة "بيتش أفييشن" للطيران قالت إنها تعتزم تشغيل 6 رحلات دولية تربط بين هانيدا وتايوان.
وأشارت القناة إلى أن شركات الطيران أوضحت أن جداولها قد تتغير وتنصح الركاب بالبقاء على اطلاع بالتطورات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان أنها ستقدم خدمات قطارات سريعة إضافية اليوم عقب إلغاء الرحلات الداخلية.. وقد حددت 4 رحلات إضافية للقطار السريع من طوكيو إلى محطة شين أوساكا.
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