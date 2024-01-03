الرئيس الكورى الجنوبى يدين حادثة الاعتداء على زعيم المعارضة

MENAFN - Youm7) أدان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول اليوم الأربعاء، الهجوم الذى تعرض له زعيم المعارضة لى جيه-ميونغ، ووصفه بالعمل الإرهابى، قائلا إن مثل هذا العنف يقمع حرية الإنسان ويعتبر عدوا للديمقراطية الليبرالية.

وأشار يون - خلال اجتماع بمناسبة العام الجديد مع قادة الحكومة والجمعية الوطنية والدوائر الاقتصادية والعمالية والدينية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إلى أن الإرهاب بأي شكل من الأشكال، يتخطى كونه مجرد عمل ينطوي على أذى أو جريمة ضد الضحية؛ فهو يقمع حرية الإنسان وهو عدو لكل من يسعى إلى مجتمع حر، وهو عدو للديمقراطية الليبرالية، موضحا أنه على الجميع الرد بحزم بروح واحدة، متمنيا الشفاء العاجل لزعيم المعارضة لي جيه-ميونغ.

وكان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية قد تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد اليوم الثلاثاء، وتم نقله جوا إلى سول لإجراء عملية جراحية، وسط مخاوف من حدوث نزيف إضافي.



