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إدارة بايدن تعيد فتح 4 نقاط حدودية مع المكسيك بعد إغلاقها عقب تدفق المهاجرين

1/3/2024 4:32:28 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستعيد فتح أربع معابر على الحدود الجنوبية الأمريكية مع المكسيك هذا الأسبوع بعدما أغلقتها فى وقت سابق بسبب التدفق الهائل للمهاجرين.




وبحسب ما ذكر مسئولون بارزون بالإدارة، فإن المعابر الأربعة تسيتم تشغيلها يوم الخميس وهى موجودة فى إيجلباس بتكساس وسان يسيدرو بكاليفورنيا، ولوكفيل ونوجالاس بأريزونا.




وأغلقت تلك النقاط الحدودية طوال أغلب شهر ديسمبر، بعد أن قامت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموارد للتعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. ويأتى فتح المعابر المخطط له بعد تسجيل أرقام فياسية الشهر الماضى، حيث واجه العملاء الأمريكيين أكثر من 300 ألف مهاجر على الحدود الجنوبية.



ويوم الاثنين الماضى، تعامل عملاء وكالة الجمارك وحماية الحدود مع أقل من 500 مهاجر فى ديل ريو بتكساس، ووصف مسئول رفيع المستوى الرقم بأنه تحسن كبير عما كان عليه الحال فى الأسابيع الأخيرة.


ويعزو التراجع جزئيا، بحسب ما ذكرت قناة NBC
فى تقرير لها، إلى الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المكسيك، دون تقديم تفاصيل عنها.




وقال المسئولون إنهم يعتروفون بإجراءات أكثر قوة من قبل المكسيك، وانخفاض فى عدد المهاجرين فى الأيام الأخيرة.




وكانت إدارة بايدن قد أجرت محادثات مع شركات القطارات والحكومة فى المكسيك بعد رصد نحو ألف مهاجر يستقلون سطح أحد القطارات التجارية فى المكسيك.



من ناحية أخرى، اجتمع ثلاثة من كبار مفاوضى مجلس الشيوخ الأمريكى لتجديد المنافشات حول الحدود بعد عطلة عيد الميلاد. والتقى كلا من كريس مورفى وكريتين سينيما وجيمس لانكورد مع وزير الأمن الداخلى إليخاندرو مايوركاس لقرابة ساعتين.



وأصدر السناتوران سينيما، المستقلة عن ولاية أريزونا، ومارك كيلي، الديمقراطي من ولاية أريزونا، بيانًا مشتركًا حول إعادة فتح المعابر في ولايتهم، قائلين إنهما يشعران بالارتياح.
















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