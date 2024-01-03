صلاح محسن يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن الأهلى فى يناير

MENAFN - Youm7) حرص صلاح محسن، مهاجم الأهلي ، على الخروج عن صمته بعد أنباء رحيله عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية في ظل خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والذي يرفض منحه الفرصة.

ونشر صلاح محسن صورة عبر خاصية ستوري إنستجرام، مكتوب عليها: "ما زال أمامك دروسًا كثيرة لم تتعلمها بعد، أولها أن تضع كل إنسان في حجمه الطبيعي..!".

صلاح محسن

ورحب مسئولو النادي الأهلي بانضمام صلاح محسن إلى مودرن فيوتشر ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر.

وكان مارسيل كولر المدير قد منح إدارة الأهلي الضوء الأخضر من أجل رحيل صلاح محسن ضمن صفقة عمر كمال ، في ظل عدم نجاح اللاعب في إثبات جدارته بقيادة هجوم الأهلي في الفترة الأخيرة، رغم وجود أزمة في المهاجمين.

في سياق مغاير،

استقر مسئولو لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، بعد التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن ضم مدافع جديد فى الميركاتو الشتوي الجاري ليس أولوية لدى الجهاز الفني، مع وجود عدد من المدافعين القادرين على تلبية احتياجات الجهاز الفني.

وكان مارسيل كولر قد سبق وطلب التعاقد مع مدافع جديد، لاسيما مع تكرار إصابة كل من محمود متولي ورامي ربيعة، ولتخفيف الضغط على الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، وعدم تعرضهم للإجهاد من المشاركة بشكل مكثف وبدون الحصول على راحة، خاصة وأن الأهلي يشارك في عدد كبير من البطولات، ويرى أنه بحاجة إلى لاعب يجيد اللعب في قلب الدفاع.

وفضل كولر، بالتشاور مع لجنة الكرة الممثلة في لجنة التخطيط وشركة الكرة والمشرف العام على الكرة، على تأجيل فكرة التعاقد مع مدافع جديد إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود عدة حلول أمام المدير الفني للتعامل حال وجود أزمة في خط الدفاع، مثل توظيف خالد عبد الفتاح ومحمد هاني في مركز قلب الدفاع، لاسيما أنهما سبق وشاركا في هذا المركز من قبل.