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نصائح معتمد جمال للاعبى الزمالك قبل السفر للإمارات

1/3/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد فريق الزمالك للسفر الى الإمارات للمشاركة في دورتين وديتين
في الفترة من 18 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.





وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل السفر، حيث طالبهم استغلال فترة التوقف للعودة بشكل أفضل فى المباريات المقبلة سواء على المستوى المحلى او الأفريقي



وقال المدير الفنى للاعبين أن هذه الفترة فرصة لهم للحصول على راحة بعد ضغط المباريات التى تم خوضها فى بطولة الدورى او بالكونفدرالية.



وطالب معتمد جمال لاعبى فريقه بمواصلة الجهد الفترة المقبلة ،كما فعلوا فى المرحلة السابقة وتحملهم المسئولية بجدارة.



وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس والجمعة المقبلين.



وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.












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