إيهاب جلال يحفز صالح جمعة لاستمرار تألقه مع الإسماعيلى

MENAFN - Youm7) أشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.

وقدم صالح جمعة مستوى مميز خلال 60 دقيقة لعبها أمام المصرى، ليعيد للجمهور والمتابعين لحظات التألق التي كان عليها قبل الابتعاد عن مستواه وزيادة وزنه.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا

على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.



