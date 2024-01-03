إيهاب جلال يحفز صالح جمعة لاستمرار تألقه مع الإسماعيلى

(MENAFN
- Youm7) أشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى ، بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.
وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.
وقدم صالح جمعة مستوى مميز خلال 60 دقيقة لعبها أمام المصرى، ليعيد للجمهور والمتابعين لحظات التألق التي كان عليها قبل الابتعاد عن مستواه وزيادة وزنه.
أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.
وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا
على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.
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