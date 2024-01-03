عبد القادر يفضل العروض الخارجية عن المحلية حال الرحيل عن الأهلي

MENAFN - Youm7) يفضل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع أحمد عبد القادر مثل الوكرة القطري وسموحة، ولكن لم يحسم اللاعب مصيره حتى الآن، وينتظر عرضا رسميا من النادي القطري قبل دراسة العرض واتخاذ قراره النهائي.

ويرحب مارسيل كولر بخروج أحمد عبد القادر للإعارة والخروج من الأهلي في يناير الجاري، في ظل خروجه من حساباته الفنية وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجع مستوى اللاعب الفني وعدم تقديم المردود الفني المنتظر منه.

كما يهتم نادي سموحة باستعارة أحمد عبد القادر وفتح مسئوليه خط مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي، لاسيما بعدما سبق وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في إعارته قبل عامين.



