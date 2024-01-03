Wednesday, 03 January 2024 01:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبد القادر يفضل العروض الخارجية عن المحلية حال الرحيل عن الأهلي

1/3/2024 4:32:25 AM
(MENAFN- Youm7) يفضل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي العروض الخارجية عن المحلية في حال الرحيل عن فريقه في الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل وجود رغبة في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع أحمد عبد القادر مثل الوكرة القطري وسموحة، ولكن لم يحسم اللاعب مصيره حتى الآن، وينتظر عرضا رسميا من النادي القطري قبل دراسة العرض واتخاذ قراره النهائي.

ويرحب مارسيل كولر بخروج أحمد عبد القادر للإعارة والخروج من الأهلي في يناير الجاري، في ظل خروجه من حساباته الفنية وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجع مستوى اللاعب الفني وعدم تقديم المردود الفني المنتظر منه.

كما يهتم نادي سموحة باستعارة أحمد عبد القادر وفتح مسئوليه خط مفاوضات مع مسئولي النادي الأهلي، لاسيما بعدما سبق وتألق اللاعب مع الفريق السكندري في إعارته قبل عامين.








MENAFN03012024000132011024ID1107679725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث