حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 1 (كونا) -- الثالث من يناير

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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة الرابعة في تاريخ الكويت برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا واستمرت هذه الحكومة حتى وفاة أمير الكويت في نوفمبر من العام نفسه.

1966 - الوزير الأسبق الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 35 عاما وهو من مواليد عام 1931 وكان أول وزير للجمارك والموانئ عام 1962 كما أصبح وزيرا للبريد والبرق والهاتف عام 1963.

1995 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يسقط ديون مصر وسوريا تجاه الكويت إلى جانب إلغاء الفوائد المتراكمة على الدول النامية والبالغة تقريبا 918 مليون دينار.

2011 - قطاع التسويق في مؤسسة البترول الكويتية ينجح في توفير ما بين 100 و200 مليون دولار خلال عام 2010 من خلال الاستعانة بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في المشاريع النفطية.

2022 - مجلس الوزراء يقرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها في الأماكن المغلقة من 9 يناير حتى 28 فبراير 2022 واجراء فحص (بي سي آر) لكل القادمين إلى البلاد قبل رحلاتهم بـ(72) ساعة في إطار الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

2022 - تزكية مرشح الكويت هيثم الغيص بالإجماع أمينا عاما جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

2023 - إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس). وتم تنفيذ المشروع من جامعة الكويت وتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

2023 - منظمة النشرة العلمية لعلماء الذرة تختار المدير العام السابق لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين عضوا في مجلسها الاستشاري العالمي والذي يعد مكسبا علميا للكويت وللدول العربية باعتباره العربي الوحيد الذي تم اختياره لهذا المجلس. (النهاية)