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الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف لضبط النفس في أعقاب الهجوم الإسرائيلي جنوبي لبنان

1/3/2024 4:32:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 1 (كونا) -- أعربت الأمم المتحدة عن القلق ازاء التطورات الأخيرة في بيروت داعية جميع الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة في أعقاب هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي لبنان.
وحذرت فلورنسيا سوتو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي من مخاطر امتداد الصراع في قطاع غزة إلى المنطقة الأوسع.
ودعت سوتو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لمنع تصعيد الوضع هناك.
وكانت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ذكرت مساء أمس ان مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت بثلاثة صواريخ مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن قتل المسؤول في الحركة صالح العاروري وآخرين واصابة عدد من الاشخاص.(النهاية)

ع س ت / م ج ز




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