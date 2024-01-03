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العراق يصدر 108 ملايين برميل نفط في ديسمبر الماضي ب 3ر8 مليار دولار

1/3/2024 4:32:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 3 - 1 (كونا) -- اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الاربعاء ان شركة تسويق النفط العراقية الرسمية (سومو) قامت في ديسمبر الماضي بتصدير 108 ملايين برميل نفط بإيرادات اجمالية بلغت 3ر8 مليار دولار امريكي.
وذكرت الوزارة في بيان ان جميع الصادرات تم تصديرها عبر الموانئ الجنوبية من حقول النفط في وسط وجنوبي العراق بإستثناء 464 الف برميل صدرت بالصهاريج الى الاردن.
وأوضحت ان معدل تصدير النفط وفقا لتلك الكميات بلغ 486ر3 مليون برميل يوميا بمعدل بيع قدره 96ر76 دولارا للبرميل الواحد.
ولم يشر البيان الى أي صادرات نفطية عبر ميناء (جيهان) التركي وذلك مع اخفاق بغداد وانقرة حتى اليوم في التوصل الى تفاهمات جديدة حول تصدير النفط المستخرج من اقليم كردستان عبر تركيا.(النهاية)

ع ح ه / ش م ع



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