التطوير الحضري توفر مخازن للإيجار بسعر مخفض50% لصالح المتقاعدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)-أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأربعاء، عن توفر مخازن تجاريةبنصف القيمة الإيجاريةضمن مساحات متنوعة،لصالح المتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن عدد من محافظات المملكة:العاصمة، الزرقاء، معان، العقبة.

وجاء قرار التخفيض من قبل مجلس ادارة المؤسسة ومن باب التخفيف على شرائح المجتمع، حيث تقع هذه المخازن التجارية ضمن مناطق متنوعة في عدة محافظات وبسعر مخفض 50 بالمئة، من قيمة الأجرة السنوية ودون تحديد شريحة لدخل المتقاعدين.

- -(بترا)

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03/01/2024 11:56:48