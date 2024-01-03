التطوير الحضري توفر مخازن للإيجار بسعر مخفض50% لصالح المتقاعدين

التطوير الحضري توفر مخازن للإيجار بسعر مخفض50% لصالح المتقاعدين
التاريخ
1/3/2024 4:32:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)-أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأربعاء، عن توفر مخازن تجاريةبنصف القيمة الإيجاريةضمن مساحات متنوعة،لصالح المتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن عدد من محافظات المملكة:العاصمة، الزرقاء، معان، العقبة.
وجاء قرار التخفيض من قبل مجلس ادارة المؤسسة ومن باب التخفيف على شرائح المجتمع، حيث تقع هذه المخازن التجارية ضمن مناطق متنوعة في عدة محافظات وبسعر مخفض 50 بالمئة، من قيمة الأجرة السنوية ودون تحديد شريحة لدخل المتقاعدين.
- -(بترا)
م ح /اص / س س
03/01/2024 11:56:48
MENAFN03012024000117011021ID1107679715
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