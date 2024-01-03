الجامعة الألمانية بالمركز الأول في مسابقة تميز لمشروعات التخرج لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 3 كانون الثاني (بترا) فاز فريق مشروع (RTM) من الجامعة الألمانية الأردنية، بالمركز الأول في مسابقة تميز لمشروعات التخرج لعام 2023 التي نظمها المركز الوطني للابداع بدعم من منصة InJo4.0 الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي خلال استقباله أعضاء فريق المشروع بجهودهم التي اسفرت الى ابتكار الجهاز ، مبينا أن هذ الابداع يعد خطوة أساسية وهامة في حياتهم الجامعية ،وأن الجامعة على استعداد تام لإحتضان المشروع واي أفكار ابتكارية من خلال عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة .

وتتمحور فكرة الابتكار الذي جاء تحت عنوان المحلل البيئي للطاقة: منظومة متقدمة للتحليل الشامل للاستدامة باستخدام تقنيات انترنت الأشياء ، حول أهمية فحص وتحليل الاستهلاك الكهربائي اللحظي بشكل دقيق ومتقدم، وقياس درجة الحرارة والرطوبة وكمية المياه في خزانات التجميع .

كما يقوم الجهاز الذي تم ابتكاره من فريق الطلبة رنيم العريدي ومحمد العلي وتالا الكناني وبإشراف الدكتور زكريا دلالعة والدكتور أسامة سعادة - قسم هندسة الطاقة ومشاركة المهندس وائل العكر من الدائرة الهندسية والمهندس باهر ابو سباع، بقياس كمية استهلاك الكهرباء بدقة فائقة، وحساب كفاءة الطاقة وجودتها بشكل متقدم ،ويمتاز بفهم عميق للتحديات البيئية المتعلقة بالاستهلاك الكهربائي، ويعكس التطلع نحو تكنولوجيا قياسية جديدة في تحليل وفحص الكهرباء.

ويمتلك الجهاز القدرة على التحكم في الاجهزة بشكل متقدم حسب أنماط استهلاكية محددة ما يسهم في تحسين جودة وزيادة كفاءة الطاقة من خلال إرسال رسائل تحكم ومراقبة للمستخدم لمراقبة الاستهلاك وتحليل البيانات، ويُمكّنه من الاستفادة القصوى من جودة الكهرباء المُراقبة والمحسّنة وتعديل نمط الاستهلاك وتحديد مواضع الخلل ان وجدت وتقديم تحليل علمي للمسببات بطريقة اوتوماتيكية.

كما يمكنه قياس درجة الحرارة والرطوبة، ومعرفة كمية المياه في خزانات التجميع،الامر الذي يجعله حلاً متكاملًا للمراقبة وتحليل الطاقة والبيئة بشكل محكم حيث تم العمل على تطويره وفحصه في عدة مراحل، في مختبر إلكترونيات الطاقة وأنظمة القوة في الجامعة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة، كما تم تحويله إلى لوحة دائرية مطبوعة لجعله أكثر أمانًا وسهولة وقوة، وأكثر تناسبًا للاستخدام في المصانع والمنازل.

--(بترا)

ج ب / ا ص / س س

03/01/2024 11:36:57