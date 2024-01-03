الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيًا في ذيبان

MENAFN - Jordan News Agency)



ذيبان 3 كانون الثاني(بترا)- عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً استقطابيًا ،مساء أمس الثلاثاء ،في مليح بلواء ذيبان لتقديم رؤية الحزب المستقبلية بحضور جمع من أبناء المنطقة.

وأكد الحزب أن هذا اللقاء الاستقطابي جاء للاستماع إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء المنطقة ،مشددا على اهمية على السير في العملية الحزبية دون تردد.

وبين الحزب أن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في الاردن خلف جلالة الملك في دعم الأشقاء ومساندتهم ،مؤكدا ثوابت الحزب: الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس .

وحضر اللقاء رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصرالدين ورئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب.

وتناول حديث أعضاء الحزب التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني ،موضحا أن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع القواعد الشعبية.

وبين أن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.

--(بترا)

ج ب/اص / س س

03/01/2024 11:35:36