الميثاق الوطني يعقد لقاءً استقطابيًا في ذيبان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
ذيبان 3 كانون الثاني(بترا)- عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً استقطابيًا ،مساء أمس الثلاثاء ،في مليح بلواء ذيبان لتقديم رؤية الحزب المستقبلية بحضور جمع من أبناء المنطقة.
وأكد الحزب أن هذا اللقاء الاستقطابي جاء للاستماع إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء المنطقة ،مشددا على اهمية على السير في العملية الحزبية دون تردد.
وبين الحزب أن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في الاردن خلف جلالة الملك في دعم الأشقاء ومساندتهم ،مؤكدا ثوابت الحزب: الدين والعرش والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس .
وحضر اللقاء رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصرالدين ورئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الحزب.
وتناول حديث أعضاء الحزب التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني ،موضحا أن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع القواعد الشعبية.
وبين أن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.
--(بترا)
ج ب/اص / س س
03/01/2024 11:35:36
MENAFN03012024000117011021ID1107679712
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