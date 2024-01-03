أسعار النفط تواصل ارتفاعها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء وسط توتر جيوسياسي في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولار.

وكانت أسعار النفط ارتفعت حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

--(بترا)

رصد/أغ / ا ص /س س

03/01/2024 11:26:47