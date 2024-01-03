أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أسعار النفط تواصل ارتفاعها
التاريخ
1/3/2024 4:31:58 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء وسط توتر جيوسياسي في الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 70.64 دولار.
وكانت أسعار النفط ارتفعت حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
--(بترا)
رصد/أغ / ا ص /س س
03/01/2024 11:26:47
MENAFN03012024000117011021ID1107679711
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