شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 3 كانون الثاني (بترا)-استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع شن أحزمة نارية، مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89.
وبحسب مصادر فلسطينية، ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، عدة مجازر ارتقى على اثرها عشرات الشهداء.
وفي مدينة رفح استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرقي المغازي وسط القطاع.
كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.
فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.
واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء بلغت نحو 22185 شهيدا، بينما أصيب 57035 فلسطينيا بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
03/01/2024 11:17:43
MENAFN03012024000117011021ID1107679710
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