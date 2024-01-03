شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 كانون الثاني (بترا)-استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تمركزت وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع شن أحزمة نارية، مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89.

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية، عدة مجازر ارتقى على اثرها عشرات الشهداء.

وفي مدينة رفح استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في منطقة خربة العدس، كما ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال منزلا خلف مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، شرقي المغازي وسط القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات، وقصفت محيط شارع عشرين في المخيم.

فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوبا، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من طائرات الاحتلال الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية عنيفة حي المنارة وقيزان النجار ومعن في مدينة خان يونس.

وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء بلغت نحو 22185 شهيدا، بينما أصيب 57035 فلسطينيا بجروح مختلفة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

03/01/2024 11:17:43