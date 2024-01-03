جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

كما أعلن جيش الاحتلال في بيان عبر موقعه الرسمي، تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء قرار جيش الاحتلال بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بعد اجتماع ضم كلا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على اغتيال العاروري، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول في تل أبيب ردا انتقاميا كبيرا على العملية.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

03/01/2024 10:06:21