جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)-أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
كما أعلن جيش الاحتلال في بيان عبر موقعه الرسمي، تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء قرار جيش الاحتلال بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بعد اجتماع ضم كلا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.
وكان حزب الله قد تعهد بالرد على اغتيال العاروري، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول في تل أبيب ردا انتقاميا كبيرا على العملية.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
03/01/2024 10:06:21
MENAFN03012024000117011021ID1107679709
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