الصحة العالمية : استهداف الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة غير مقبول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة "غير مقبول".

وقال تيدروس، في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكدا أن "عمليات القصف التي حصلت غير مقبولة".

وأشار إلى أن "النظام الصحي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

وقصف طيران الاحتلال الحربي، أمس الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجمعية إن قصف الاحتلال استهدف الطابق الثامن من مقرها في خانيونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية أن مقرها ومستشفى الأمل مأوى لنحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانا آمنا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفا على حياتهم.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

03/01/2024 09:27:38