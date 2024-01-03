المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في قطر استعدادا لكأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا) - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، في قطر ، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة يوم 12 الحالي.
وأجرى المنتخب مساء أمس الثلاثاء أولى تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، وبصفوف مكتملة، بعد التحاق اللاعب يزن النعيمات .
وكان وفد المنتخب وصل صباح امس الى قطر ، تأهبا للقاء نظيره القطري وديا مساء الجمعة المقبل ثم لملاقاة نظيره الياباني وديا أيضا يوم 9 الحالي ، قبل الدخول في معسكر النهائيات الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.
و يشارك منتخبنا الوطني في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا حيث يستهل المنتخب مبارياته بالبطولة الآسيوية يوم 15 الحالي بلقاء منتخب ماليزيا.
--(بترا)
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03/01/2024 09:01:34
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