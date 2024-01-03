المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في قطر استعدادا لكأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا) - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته الفنية والبدنية، في قطر ، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة يوم 12 الحالي.

وأجرى المنتخب مساء أمس الثلاثاء أولى تدريباته على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، وبصفوف مكتملة، بعد التحاق اللاعب يزن النعيمات .

وكان وفد المنتخب وصل صباح امس الى قطر ، تأهبا للقاء نظيره القطري وديا مساء الجمعة المقبل ثم لملاقاة نظيره الياباني وديا أيضا يوم 9 الحالي ، قبل الدخول في معسكر النهائيات الآسيوية.

وتضم قائمة المنتخب للنهائيات الآسيوية 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، والنعيمات.

و يشارك منتخبنا الوطني في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا حيث يستهل المنتخب مبارياته بالبطولة الآسيوية يوم 15 الحالي بلقاء منتخب ماليزيا.

--(بترا)

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03/01/2024 09:01:34