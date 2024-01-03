ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 قتيلاً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط اليابان، الاثنين، إلى 62 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، قال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا، إن الحصيلة بلغت 62 قتيلاً وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.

وأفادت حصيلة رسمية سابقة بمقتل 50 شخصاً على الأقل في الزلزال الذي بلغت شدته 7,5 درجات وألحق دماراً واسعاً.

وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.

وتعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وفقا لوكالة الأرصاد الجوّية اليابانيّة "جيه إم إيه".

بدوره ، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الثلاثاء، أنّ الزلازل القويّة والعديدة التي هزّت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال الـ7.6 درجة، قد تسبّبت في سقوط ضحايا وبأضرار مادّية كبيرة.

وتشهد اليابان باستمرار نشاطا زلزالياً مرتفعاً ، بسبب وقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

03/01/2024 08:54:52