مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة
التاريخ
1/3/2024 4:31:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 509 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/اغ /اص / س س
03/01/2024 08:31:42
MENAFN03012024000117011021ID1107679705
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