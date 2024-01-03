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مقتل جندي إسرائيلي في معارك قطاع غزة

1/3/2024 4:31:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعلن إلى 509 منذ بدء عدوانه على القطاع المحاصر في السابع من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
--(بترا)
رصد/اغ /اص / س س
03/01/2024 08:31:42

MENAFN03012024000117011021ID1107679705

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