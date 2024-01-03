توقيف رجل أطلق النار على مقرّ المحكمة العليا في كولورادو

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 3كانون الثاني(بترا) - أعلنت شرطة ولاية كولارادو، مساء الثلاثاء، أنّها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقرّ المحكمة العليا في مدينة " دنفر " عاصمة ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى ممّا أدّى لأضرار مادية جسيمة .

و بحسب واشنطن بوست، كانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت اخيراً أنّ الرئيس السابق دونالد ترمب ليس أهلاً للترشّح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتّحدة، لكنّ الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.

وقالت شرطة كولورادو إنّ الرجل المسلّح الذي لم تكشف عن هويّته اقتحم ليل الاثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر،موضحة أنّ الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدّسه باتّجاه سائق السيارة الأخرى.

وأضافت أنّ هذا الرجل المسلّح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى.

وبحسب الشرطة فإنّ المسلّح وجد داخل المبنى حارساً أعزل فهدّده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجدّداً مرّات عدّة، وبعد مرور نحو ساعتين على بدء الواقعة سلّم المسلّح نفسه لسلطات إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى،و التحقيق لا يزال جارياً"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ إصابة بشرية.

--(بترا)

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03/01/2024 08:00:11