توقيف رجل أطلق النار على مقرّ المحكمة العليا في كولورادو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 3كانون الثاني(بترا) - أعلنت شرطة ولاية كولارادو، مساء الثلاثاء، أنّها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقرّ المحكمة العليا في مدينة " دنفر " عاصمة ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى ممّا أدّى لأضرار مادية جسيمة .
و بحسب واشنطن بوست، كانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت اخيراً أنّ الرئيس السابق دونالد ترمب ليس أهلاً للترشّح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتّحدة، لكنّ الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.
وقالت شرطة كولورادو إنّ الرجل المسلّح الذي لم تكشف عن هويّته اقتحم ليل الاثنين-الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر،موضحة أنّ الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدّسه باتّجاه سائق السيارة الأخرى.
وأضافت أنّ هذا الرجل المسلّح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى.
وبحسب الشرطة فإنّ المسلّح وجد داخل المبنى حارساً أعزل فهدّده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجدّداً مرّات عدّة، وبعد مرور نحو ساعتين على بدء الواقعة سلّم المسلّح نفسه لسلطات إنفاذ القانون.
وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى،و التحقيق لا يزال جارياً"، مؤكّدة عدم تسجيل أيّ إصابة بشرية.
--(بترا)
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03/01/2024 08:00:11
MENAFN03012024000117011021ID1107679704
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