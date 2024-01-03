واشنطن تندّد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين للهجرة من غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 3 كانون الثاني(بترا)- ندّدت الولايات المتّحدة ، مساء الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان دعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع .
وبحسب صحيفة واشنطن بوست ،قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة ،مؤكدا انها تصريحات "غير مسؤولة".
و قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير،الاثنين، إنّ "الترويج لحلّ يشجّع على هجرة سكّان غزّة ضروري،مضيفا " إنّه حلّ صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".
وكانت إسرائيل سحبت عام 2005 جيشها ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة الذي احتلته منذ 1967 وذلك في إطار خطة انسحاب أحادية قدّمها رئيس الوزراء حينذاك آرييل شارون.
--(بترا)
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03/01/2024 07:57:59
MENAFN03012024000117011021ID1107679702
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