واشنطن تندّد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين للهجرة من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 3 كانون الثاني(بترا)- ندّدت الولايات المتّحدة ، مساء الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان دعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع .

وبحسب صحيفة واشنطن بوست ،قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة ،مؤكدا انها تصريحات "غير مسؤولة".

و قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير،الاثنين، إنّ "الترويج لحلّ يشجّع على هجرة سكّان غزّة ضروري،مضيفا " إنّه حلّ صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

وكانت إسرائيل سحبت عام 2005 جيشها ونحو ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة الذي احتلته منذ 1967 وذلك في إطار خطة انسحاب أحادية قدّمها رئيس الوزراء حينذاك آرييل شارون.

--(بترا)

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03/01/2024 07:57:59

