الهيئة العربية للمسرح تكشف عن بوستر وعبارات من كلمة اليوم العربي للمسرح

MENAFN - Youm7) المسرح حياة تستبق الحياة .. المبدع هو المحرض الرؤيوي الذي يحرك المستنقعات ويحرك المسلمات القائمة ويخربط السكون ، وهو الذي يخرج من الثابت إلي الأفق الوسيع البناء " .. هذه الكلمات وضعتها الهيئة العربية للمسرح في تصميم لبوسترين للفنانة اللبنانية نضال الأشقر التي ستلقي كلمة اليوم العربي للمسرح يوم 10 يناير خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان ببغداد .

رسالة اليوم العربي للمسرح بدأت منذ عام 2008 كسُنة حميدة باختيار قامة من قامات المسرح العربي في كل عام، لتسطر رسالة في اليوم العربي للمسرح، تكون منارة جديدة على درب المسرح العربي الجديد والمتجدد، تبرز عمق ثقافتنا، وترسخ القيم العالية في مواجهة التجهيل والتسطيح، رسالة تكون كل جملة فيها سِفر معرفة، وخابية خبرة.

يذكر أن رسالة اليوم العربي للمسرح شهدت حضور أسماء عربية مهمة، يعقوب الشدراوي 2008، سميحة أيوب 2009، عز الدين المدني 2010، يوسف العاني 2011، سعاد عبد الله 2012، ثريا جبران 2013، الدكتور سلطان القاسمي 2014، يوسف عايدابي 2015، زيناتي قدسية 2016، حاتم السيد 2017، فرحان بلبل 2018، سيد أحمد أقومي 2019، خليفة العريفي، 2020، إسماعيل عبد الله 2021، رفيق علي أحمد 2022، جواد الأسدي 2023.

وجدير بالذكر أن الفنانة نضال الأشقر من مواليد (25 مارس 1934)، وهي فنانة مسرحية لبنانية لعبت في الستينات والسبعينات دوراً أساسياً في تحريك الفن المسرحي اللبناني والعربي محاولة لتحديثها وتجديد تعبيراتها ولغتها وأدواتها، وأسست مع مجموعة من الفنانين اللبنانيين «محترف بيروت للمسرح» ومع فنانين عرب أسست فرقة «الممثلون العرب» التي جالت في عروضها مختلف البلاد العربية والأوروبية.

كلمات من رسالة اليوم العربي للمسرح التي ستلقيها الفنانة نضال الاشقر





المسرح حياة تستحق الحياة











