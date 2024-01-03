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جمال عبد الناصر يكتب: المتمردة.. إلهام شاهين

1/3/2024 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل اليوم النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها فهي مواليد 3 يناير بحي مصر الجديدة ، وكان لي الشرف في إعداد كتاب عن مسيرتها الفنية والمسرحية بشكل خاص
فالكثير من المتابعين لها لا يعرفون ان تلك الفنانة قدمت أعمالا مسرحية كثيرة جدا ، وأنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وظلت تقدم مسرحيات حتي عام 1990 التي شهدت آخر مسرحياتها وهي مسرحية " بهلول في اسطنبول " مع النجم الكبير الراحل سمير غانم .

إلهام شاهين الفنانة المسرحية العاشقة للمسرح لم تنقطع عنه حتي بعد توقفها عن التمثيل علي خشبته، فقد ظلت تتابع وتشاهد الأعمال المسرحية، لأن المسرح عشق وشغف لمن تذوق الوقوف علي خشبته .

إلهام شاهين منحتها لقب المتمردة لأنها فنانة متمردة، وتمردها إيجابي، تتمرد علي الأوضاع الخاطئة، تتمرد علي من يحاول فرض رأيه عليها، تتمرد كل فترة علي حبسها في نوعية أدوار معينة فتجدها تفاجئ الجميع بشخصيات جديدة عليها وصعبة ومركبة، تمرد إلهام شاهين هو التمرد الذي يأمله كل من يصبو إلي الكمال.

أنا شخصيا من أشد المعجبين بشخصية الفنانة إلهام شاهين لأنها من الشخصيات القوية " heroe " ، وهي لا تري خطأ او حق وتصمت، كلا ثم كلا .. هي دائما تقف مع الحق وتواجه وتعبر عن رأيها بكل أريحية ولا تخشي لومة لائم طالما هي صاحبة حق .

النجمة إلهام شاهين كل سنة وأنت بخير وسعادة وصحة ونحتفل كل عام معك بنجاحات فنية وتألق وتمرد علي أي وضع مقلوب أو خطأ .









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