Wednesday, 03 January 2024 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة والدة محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق

1/3/2024 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) توفيت صباح اليوم والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق ويتم تشييع الجنازة
اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية حيث كتبت الصفحة الخاصة للفريق بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام
قائلة :

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى
بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله
والدة المايسترو/ محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها و اهلاً خيراً من اهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوا ن وصلاه الجنازه إن شاء الله بمسجد النور بالعباسية فى القاهرة"


يذكر أن المايسترو محمود محسن قال إنه تمكن من تكوين كورال وقلت لأعضائه إنه خلال عام سنكون ضيوف عند الإعلامية منى الشاذلى، وقد تحقق الحلم، متابعا: حلمت وهما صدقوا .

وأضاف مايسترو كورال روح الشرق خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن الكورال سيعرض أصوات جديدة جميلة خلال الفترة المقبلة، متابعا: أول إنتاج قمنا بعمل أغنية "كلنا جنودك"، وهى من ألحان وليد جمال، ثم قمنا بعمل أغنية انا عايش ، وأغنية "كل اللى ناقصك"، وهذه أول دفعة انتاجات للكورال.










MENAFN03012024000132011024ID1107679695

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث