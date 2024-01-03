وفاة والدة محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق

MENAFN - Youm7) توفيت صباح اليوم والدة الملحن محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق ويتم تشييع الجنازةاليوم بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية حيث كتبت الصفحة الخاصة للفريق بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرامقائلة :

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِى

بفاقد الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمه وقضائه وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله

والدة المايسترو/ محمود محسن مايسترو كورال روح الشرق داعين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويبدلها داراً خير من دارها و اهلاً خيراً من اهلها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوا ن وصلاه الجنازه إن شاء الله بمسجد النور بالعباسية فى القاهرة"



يذكر أن المايسترو محمود محسن قال إنه تمكن من تكوين كورال وقلت لأعضائه إنه خلال عام سنكون ضيوف عند الإعلامية منى الشاذلى، وقد تحقق الحلم، متابعا: حلمت وهما صدقوا .

وأضاف مايسترو كورال روح الشرق خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أن الكورال سيعرض أصوات جديدة جميلة خلال الفترة المقبلة، متابعا: أول إنتاج قمنا بعمل أغنية "كلنا جنودك"، وهى من ألحان وليد جمال، ثم قمنا بعمل أغنية انا عايش ، وأغنية "كل اللى ناقصك"، وهذه أول دفعة انتاجات للكورال.