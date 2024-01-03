النجمة أحلام تقدم التعازى للفنانة لطيفة: ربنا يصبرك بعد وفاة والدتك

MENAFN - Youm7) قدمت النجمة أحلام، التعازى للنجمة لطيف في وفاة والدتها، عبر حسابها على تويتر وكتبت أحلام، قائلة:"حبيبتي لولو أحسن الله عزاك في والدتك رحمه الله عليها ربي يرحمها ويحسن اليها ويجعل قبرها روضه من رياض الجنة ويجعل هذي الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها ويجعل قبرها مد بصرها نور ووالدي والمسلمين يارب آمين ربي يصبركم ويجبركم ادعوا لها".

أعلنت النجمة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، أول أمس الاثنين وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وطالبت مؤخرًا النجمة لطيفة جمهورها بالدعاء لوالدتها، بعدما دخلت العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تدهور الحالة الصحية، ومناشدة كل من يحبها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



ومؤخرًا قالت الفنانة لطيفة، خلال مداخلة لها ببرنامج "كلام في السياسة": "أنتم لا تتحدثون في السياسة فقط، لكنكم تتحدثون في وجداننا وحياتنا وروحنا ومستقبل أبنائنا وعن مصر التي حمت الجميع".

وأضافت "لطيفة"، خلال المداخلة مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "أعيش في مصر منذ 30 سنة، وأريد أن أقول لكل مصري ومصرية أن يفتخروا ببلدهم، و75% من أهلي يعيشون معي في مصر".

وتابعت لطيفة: "البلد دي ربنا حاميها ومحافظ عليها بناسها والانتماء ثم الانتماء"، وأيدها الإعلامي أحمد الطاهري في حديثها قائلا: "القيادة السياسية في مصر سابقة الزمن ورأت ما لم يرَه كثيرون منذ فترة طويلة، وأهلنا وأحبابنا في تونس يخوضون مواجهات كثيرة لانتزاع تونس في الظلام".

وقالت لطيفة: "لن يستطيعوا اختطاف تونس، لأن الشعب التونسي عنيد وواعٍ ومثقف، ولن أنسى اليوم الذي غنيت فيه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يوم مهم جدا في حياتي، ولن أنسى ما حدث في عامي 2011 و2012 وتعبنا وقلقنا وخوفنا على مصر".

واختتمت لطيفة حديثها قائلة: "كبرت وتعلمت في مصر، وشعبها وإعلامها وناسها وقيادتها احتضنوني وأوصلوني إلى ما أنا عليه الآن، وعِشت أسعد أيام حياتي في مصر".



