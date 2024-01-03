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طريقة عمل طاجن ورق العنب بدبس الرمان والكوارع.. طبق العزومات

1/3/2024 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) طاجن ورق العنب بدبس الرمان والكوارع من الأطباق الأكثرانتشارًا في فصل الشتاء، بالتالى هو من الأطعمة التي تساعد على التدفئة ومد الجسم بالطاقة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف مي صيام طريقة عم طاجن ورق العنب بالكوارع ودبس الرمان
بطريقة سهلة التحضير وطعم شهي.


ورق العنب بالكوارع طريقة عمل طاجن ورق العنب بدبس الرمان: المكونات:

كوارع

بصلة

ورق لورا

2 حبهان


2 قرنفل

نصف كيلو ورق عنب


3 أكوب أرز

كيلو طماطم

بصلة

حزمة من الشبت

كزبرة

بقدونس

ربع كوب دبس رمان


طريقة تحضير
ورق العنب بالكوارع:

ضعي الكوارع على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق وترفع من على النار

ثم حضري إناء آخر وضعي به مقدار من الماء مضاف إليه البصل و الورق لورا والفلفل الأسود والحبهان
والقرنفل وعندما يغلي


ضعي الكوارع به ثم قومي
بتقليل النار وتترك حتى تمام السواء

حضري إناء أخر على النار وشوحي البصل

ثم ضعي
عصير الطماطم

ثم ضعي الملح والفلفل الأسود

ثم ضعي
الخضرة السابق ذكرها

ثم ضعي دبس الرمان والأرز والمغسول

ثم قومي بسلق ورق العنب، وقوي بحشوه بالخلطة

ثم حضري
طاجن وضعي شرائح البصل و الفلفل والليمون

ثم ضعي الكوارع بعد نزع العضم منها

يرس المحشي

يسقي بشوربة الكوارع ومعاها ملعقة كبيرة دبس الرمان و يترك على نار هادئة حتي ينضج



ورق العنب








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