طريقة عمل طاجن ورق العنب بدبس الرمان والكوارع.. طبق العزومات

(MENAFN
- Youm7) طاجن ورق العنب بدبس الرمان والكوارع من الأطباق الأكثرانتشارًا في فصل الشتاء، بالتالى هو من الأطعمة التي تساعد على التدفئة ومد الجسم بالطاقة، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف مي صيام طريقة عم طاجن ورق العنب بالكوارع ودبس الرمان
بطريقة سهلة التحضير وطعم شهي.
ورق العنب بالكوارع طريقة عمل طاجن ورق العنب بدبس الرمان: المكونات:
كوارع
بصلة
ورق لورا
2 حبهان
2 قرنفل
نصف كيلو ورق عنب
3 أكوب أرز
كيلو طماطم
بصلة
حزمة من الشبت
كزبرة
بقدونس
ربع كوب دبس رمان
طريقة تحضير
ورق العنب بالكوارع:
ضعي الكوارع على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق وترفع من على النار
ثم حضري إناء آخر وضعي به مقدار من الماء مضاف إليه البصل و الورق لورا والفلفل الأسود والحبهان
والقرنفل وعندما يغلي
ضعي الكوارع به ثم قومي
بتقليل النار وتترك حتى تمام السواء
حضري إناء أخر على النار وشوحي البصل
ثم ضعي
عصير الطماطم
ثم ضعي الملح والفلفل الأسود
ثم ضعي
الخضرة السابق ذكرها
ثم ضعي دبس الرمان والأرز والمغسول
ثم قومي بسلق ورق العنب، وقوي بحشوه بالخلطة
ثم حضري
طاجن وضعي شرائح البصل و الفلفل والليمون
ثم ضعي الكوارع بعد نزع العضم منها
يرس المحشي
يسقي بشوربة الكوارع ومعاها ملعقة كبيرة دبس الرمان و يترك على نار هادئة حتي ينضج
ورق العنب
MENAFN03012024000132011024ID1107679690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.